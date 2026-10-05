SHOT: два расчлененных тела женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде

Два расчлененных тела нашли в грузовике в Нижнем Новгороде SHOT: два расчлененных тела женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде

Москва5 окт Вести.В Нижнем Новгороде в грузовой "Газели" были обнаружены два расчлененных тела женщин, на месте работают правоохранители, сообщает SHOT.

Отмечается, что подозрительный автомобиль с местными номерами остановили у Борского моста.

На посту ДПС сотрудники остановили подозрительную «Газель» с нижегородскими номерами у Борского моста. Пока проверяли документы, пассажир выскочил из машины и скрылся. Водитель заявил, что его просто наняли перевезти неизвестный груз говорится в публикации

В "Газели" нашли упакованные в пакеты части двух тел, которые, по предварительным данным, принадлежат женщине и ее 18-летней внучке.

На месте происшествия работают следователи и полиция.