Москва5 октВести.В Нижнем Новгороде в грузовой "Газели" были обнаружены два расчлененных тела женщин, на месте работают правоохранители, сообщает SHOT.
Отмечается, что подозрительный автомобиль с местными номерами остановили у Борского моста.
На посту ДПС сотрудники остановили подозрительную «Газель» с нижегородскими номерами у Борского моста. Пока проверяли документы, пассажир выскочил из машины и скрылся. Водитель заявил, что его просто наняли перевезти неизвестный грузговорится в публикации
В "Газели" нашли упакованные в пакеты части двух тел, которые, по предварительным данным, принадлежат женщине и ее 18-летней внучке.
На месте происшествия работают следователи и полиция.