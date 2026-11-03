Суд в Петербурге отпустил на СВО обвиняемого в убийстве стюардессы в ОАЭ

Предполагаемый убийца стюардессы в ОАЭ уходит на СВО Суд в Петербурге отпустил на СВО обвиняемого в убийстве стюардессы в ОАЭ

Москва3 ноя Вести.Городской суд Санкт-Петербурга отпустил на СВО мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве стюардессы в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.117 УК РФ, ч.1 ст.119 УК РФ (2 эпизода), п. д ч.2 ст.105 УК РФ… В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу. Морган заключил контракт и убывает на СВО. Суд ходатайство удовлетворил говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года в одном из отелей Дубая. Жертвой стала 25-летняя уроженка Петербурга, ей были нанесены множественные ножевые ранения.

Морган – бывший возлюбленный убитой. По версии следствия, он расправился с ней из-за ревности.