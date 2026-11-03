Москва3 нояВести.Городской суд Санкт-Петербурга отпустил на СВО мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве стюардессы в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.117 УК РФ, ч.1 ст.119 УК РФ (2 эпизода), п. д ч.2 ст.105 УК РФ… В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу. Морган заключил контракт и убывает на СВО. Суд ходатайство удовлетворилговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
Преступление произошло в декабре 2025 года в одном из отелей Дубая. Жертвой стала 25-летняя уроженка Петербурга, ей были нанесены множественные ножевые ранения.
Морган – бывший возлюбленный убитой. По версии следствия, он расправился с ней из-за ревности.