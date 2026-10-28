СК: убийство криптобизнесмена Романа Новака и его жены в ОАЭ планировали полгода

Убийство криптобизнесмена Новака и его жены в ОАЭ готовили полгода СК: убийство криптобизнесмена Романа Новака и его жены в ОАЭ планировали полгода

Москва28 окт Вести.Преступники готовились к убийству криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ почти полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел петербургского СК Юрия Яшкова.

Убийство Новака готовилось с мая 2025 года. Итоговый же сценарий разрабатывался порядка двух месяцев заявил Яшков

Трагедия произошла осенью 2025 года в ОАЭ. Романа и Анну, проживающих в Дубае, пригласили на встречу якобы с инвестором, увезли на виллу и убили, а тела закопали в пустыне. Их нашли только в середине ноября.

По словам следователя, преступники рассматривали несколько способов убийства. В их числе – отравление и инсценировка утопления Новака в океане, когда тот жил в Таиланде.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в убийстве Романа Новака и его жены скончался в СИЗО из-за болезни.