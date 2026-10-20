Обвиняемые в убийстве Новака в ОАЭ устроили вечеринку на месте преступления На месте убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ обвиняемые устроили вечеринку

Москва20 окт Вести.Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ устроили на месте преступления вечеринку. Мероприятие обошлось в 10 млн рублей, рассказал РИА Новости глава первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Чтобы замести следы пребывания Новака и его супруги на вилле, где они и были убиты, злоумышленники после совершения преступления и избавления от тел организовали там вечеринку, которая обошлась им в почти 10 млн рублей уточнил источник

Гостям рассылали приглашения через интернет за деньги. Люди не подозревали об истинной цели мероприятия и думали, что стали участниками рекламной акции одного из производителей виски.

Супруги Новак были убили в ОАЭ в 2025 году. Фигурантами по делу проходят Юрий Шарыпов, Владимир Далекин, а также экс-милиционер Константин Шахт.