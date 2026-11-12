При обыске у одного из обвиняемых в убийстве бизнесмена Новака нашли кокаин В квартире обвиняемого в убийстве бизнесмена Новака нашли кокаин

Москва12 ноя Вести.Во время обыска у 47-летнего Юрия Шарыпова - одного из обвиняемых в убийстве бизнесмена Романа Новака и его жены Анны - нашли кокаин, который он хранил для личного употребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

12 ноября ведомство утвердило в отношении фигуранта обвинительное заключение, он признал вину. В ноябре 2025 года по месту жительства Шарыпова на улице Композиторов в Санкт-Петербурге силовики нашли кокаин.

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Мужчина, по версии следствия, является соучастником жестокой расправы над супружеской парой в ОАЭ.

2 октября 2025 года он и другие фигуранты расследования находились за рубежом. За денежное вознаграждение они напали на Романа Новака и его жену, обездвижили бизнесмена электрошокером, и под пытками получили доступ к его криптокошелькам. Затем злоумышленники избили пару, а потом убили. Тела вывезли на автомобиле в пустыню, сбросили в яму и засыпали песком.

Кроме того, преступники завладели имуществом своих жертв на сумму свыше 20 млн рублей.