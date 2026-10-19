В Петербурге осужден ливанец Адчити, обвиняемый в контрабанде 89 кг кокаина Ливанца Адчити, обвиняемого в контрабанде 89 кг кокаина, осудили на 16 лет

Москва19 окт Вести.Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданину Ливана Джозефу Адчити, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков и контрабанде почти 90 кг кокаина в Россию в 2015 году. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Санкт-Петербургский городской суд начал оглашать приговор в отношении Джозефа Адчити, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. а, б ч.4 ст.229.1 УК РФ, ч.5 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст.30 — пп. а, б ч.4 ст.229.1 УК РФ… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, ливанец причастен к деятельности организованной группы, активные участники которой были задержаны в 2015-м. По разработанной преступниками схеме, доставка запрещенных веществ осуществлялась в контейнерах с бананами на трансатлантических судах, курсирующих между Республикой Эквадор и РФ, также наркотики размещались в грузовиках для последующей транспортировки через границу России и Грузии на территорию Турции.

В 2015-м Адчити удалось покинуть РФ, в августе 2017-го он был объявлен в международный розыск. В январе 2025-го его задержали в Перу и экстрадировали в Россию. Свою вину в суде он так и не признал.