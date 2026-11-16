В Прикамье арестованы члены ОПГ за попытку ввоза кокаина из Латинской Америк

В Прикамье арестовали контрабандистов кокаина из Латинской Америки В Прикамье арестованы члены ОПГ за попытку ввоза кокаина из Латинской Америк

Москва16 ноя Вести.В Прикамье взяты под стражу члены преступной группы, причастные к попытке контрабанды наркотиков из Латинской Америки. По версии следствия, они собирались ввезти на территорию России 250 кг кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Пермскому краю.

Пресечена деятельность организованной преступной группы, в которую входили жители Латинской Америки и Пермского края, причастные к приготовлению совершения незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации наркотических средств в особо крупном размере приводит агентство сообщение ведомства

По данным правоохранителей, фигуранты планировали ввезти запрещенные вещества под видом груза для коммерческой организации, зарегистрированной в Перми.

Возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков. Силовики выясняют детали преступления.