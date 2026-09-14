В Омской области задержали группу иностранцев при попытке перехода госграницы Группа иностранцев пыталась нелегально пересечь российско-казахстанскую границу

Москва14 сен Вести.В Омской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь российско-казахстанскую границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, передает ИНТЕРФАКС.

Кроме того, установлены организаторы нелегальной миграции.

В ходе следственных действий установлены и задержаны россиянин и гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, которые за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в РФ указанным иностранным гражданам говорится в сообщении

В отношении организаторов незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллион рублей.