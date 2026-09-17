Москва17 сенВести.Восемь жителей Пермского края предстанут перед судом за попытку кражи 136 тонн нефтепродуктов на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщает региональный главк МВД России в соцсети "ВКонтакте".
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в покушении на кражу из нефтепровода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации)отмечается в публикации
По версии следствия, мужчины решили похитить нефть из нефтепровода, расположенного в Добрянском городском округе. Каждый из участников группы выполнял свою роль. У двоих были большегрузные тягачи с прицепами-цистернами для перевозки нефтепродуктов, а также специальные разрешения на транспортировку опасных грузов. Они привлекли к схеме троих водителей, которые должны были перевозить похищенное.
У одного из участников группы имелся трактор "Беларусь", который использовался для блокировки дороги к месту врезки в нефтепровод. Еще одни наблюдал за обстановкой, чтобы вовремя сообщить о появлении посторонних.
Участники группы были задержаны с поличным сотрудниками регионального ФСБ.
Суда подельники дожидаются под подпиской о невыезде. Двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.