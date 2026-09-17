Жители Пермского края пойдут под суд за попытку хищения нефти из нефтепровода

В Прикамье будут судить 8 человек, пытавшихся украсть 136 тонн нефти Жители Пермского края пойдут под суд за попытку хищения нефти из нефтепровода

Москва17 сен Вести.Восемь жителей Пермского края предстанут перед судом за попытку кражи 136 тонн нефтепродуктов на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщает региональный главк МВД России в соцсети "ВКонтакте".

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в покушении на кражу из нефтепровода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) отмечается в публикации

По версии следствия, мужчины решили похитить нефть из нефтепровода, расположенного в Добрянском городском округе. Каждый из участников группы выполнял свою роль. У двоих были большегрузные тягачи с прицепами-цистернами для перевозки нефтепродуктов, а также специальные разрешения на транспортировку опасных грузов. Они привлекли к схеме троих водителей, которые должны были перевозить похищенное.

У одного из участников группы имелся трактор "Беларусь", который использовался для блокировки дороги к месту врезки в нефтепровод. Еще одни наблюдал за обстановкой, чтобы вовремя сообщить о появлении посторонних.

Участники группы были задержаны с поличным сотрудниками регионального ФСБ.

Суда подельники дожидаются под подпиской о невыезде. Двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.