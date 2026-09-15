Москва15 сенВести.Саратовский областной суд признал гражданина Казахстана виновным в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. Мужчину приговорили к длительному сроку заключения, сообщили в пресс-службе суда в социальной сети "ВКонтакте".
23-летний фигурант захотел заработать и согласился в составе организованный преступной группы поставлять наркотики на территорию РФ из Таиланда. Он принял на себя обязательства "авиакурьера-фасовщика-закладчика".
Как установил суд, в феврале 2026 года злоумышленник прибыл в Таиланд, где забрал чемодан с запрещенными веществами весом более 4 кг. Он привез груз в Саратов для дальнейшей фасовки и реализации, однако не смог довести преступный умысел до конца, поскольку 14 апреля 2026 года подсудимого задержали сотрудники полиции.
Ему назначено … наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом 500 тыс. рублейсказано в сообщении
Отбывать срок фигурант будет в исправительной колонии строгого режима.