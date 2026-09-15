В Саратове осудили гражданина Казахстана за доставку наркотиков из Таиланда

Гражданин Казахстана получил 16 лет за доставку наркотиков из Таиланда в Россию В Саратове осудили гражданина Казахстана за доставку наркотиков из Таиланда

Москва15 сен Вести.Саратовский областной суд признал гражданина Казахстана виновным в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. Мужчину приговорили к длительному сроку заключения, сообщили в пресс-службе суда в социальной сети "ВКонтакте".

23-летний фигурант захотел заработать и согласился в составе организованный преступной группы поставлять наркотики на территорию РФ из Таиланда. Он принял на себя обязательства "авиакурьера-фасовщика-закладчика".

Как установил суд, в феврале 2026 года злоумышленник прибыл в Таиланд, где забрал чемодан с запрещенными веществами весом более 4 кг. Он привез груз в Саратов для дальнейшей фасовки и реализации, однако не смог довести преступный умысел до конца, поскольку 14 апреля 2026 года подсудимого задержали сотрудники полиции.

Ему назначено … наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом 500 тыс. рублей сказано в сообщении

Отбывать срок фигурант будет в исправительной колонии строгого режима.