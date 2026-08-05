Новосибирец получил 10 лет за контрабанду наркотиков из Таиланда в сладостях Суд приговорил новосибирца к 10 годам за провоз "сладких" наркотиков из Таиланда

Москва5 авг Вести.Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор 25-летнему жителю Новосибирска, признанному виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В октябре 2025 года осужденный приобрел на Пхукете (Таиланд) кондитерские изделия, содержащие наркотическое средство тетрагидроканнабинол, и вез их для личного употребления. При въезде в Россию на таможне запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ и, с учетом позиции гособвинителя, назначил наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.