В СК рассказали, как в ОАЭ смогли поймать убийц криптобизнесмена Новака Следователи восстановили по камерам маршрут убийц криптобизнесмена Новака в ОЭ

Москва1 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов ОАЭ по камерам восстановили маршрут обвиняемых в убийстве российского криптобизнесмена Романа Новака и его жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрия Яшкова.

Он рассказал, что первым после исчезновения Новака начал беспокоиться его юрист. Он знал, что бизнесмену скоро должны снять запрет на выезд из ОАЭ, поэтому предположения о внезапном отъезде семьи якобы из-за долгов его насторожили.

Юрист обратился в полицию, а арабские правоохранители, в свою очередь, смогли почти полностью восстановить по камерам видеонаблюдения маршрут Новака, фигурантов и установить их личности сообщил Юрий Яшков

По его словам, после этого арабские коллеги передали всю важную информацию следователям СК России. Обвиняемых задержали, как только они вернулись на родину.

На данный момент фигурантов трое: Юрий Шарыпов, Владимир Далекин и бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт.