Юрист допустил экстрадицию экс-министра Никифорова из ОАЭ в Россию Юрист Хаминский: РФ может запросить выдачу Никифорова после объявления в розыск

Москва13 сен Вести.Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров может быть экстрадирован из ОАЭ в Россию, если подтвердится его пребывание в стране. Об этом NEWS.ru заявил юрист Александр Хаминский.

По его словам, Никифоров сейчас находится в федеральном розыске. Если будет установлено, что экс-чиновник покинул Россию, его могут объявить в международный розыск, после чего Генпрокуратура сможет направить запрос о выдаче.

В настоящее время Никифоров объявлен в федеральный розыск, такова начальная процедура. В рамках оперативно-розыскных мероприятий будет установлено, что он покинул РФ. Это станет основанием для изменения статуса розыска на международный объяснил Хаминский

Юрист отметил, что между Россией и ОАЭ действуют соглашение о выдаче и договор о правовой помощи, которые предусматривают возможность экстрадиции и не допускают ее по политическим или военным мотивам. По словам Хаминского, дело Никифорова связано с участием в создании финансовой пирамиды Finiko, а не с его работой в правительстве.

Ранее Никифоров стал фигурантом дела о пирамиде Finiko. Следственный департамент МВД заочно предъявил ему обвинение.