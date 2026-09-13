Москва13 сенВести.Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров может быть экстрадирован из ОАЭ в Россию, если подтвердится его пребывание в стране. Об этом NEWS.ru заявил юрист Александр Хаминский.
По его словам, Никифоров сейчас находится в федеральном розыске. Если будет установлено, что экс-чиновник покинул Россию, его могут объявить в международный розыск, после чего Генпрокуратура сможет направить запрос о выдаче.
В настоящее время Никифоров объявлен в федеральный розыск, такова начальная процедура. В рамках оперативно-розыскных мероприятий будет установлено, что он покинул РФ. Это станет основанием для изменения статуса розыска на международныйобъяснил Хаминский
Юрист отметил, что между Россией и ОАЭ действуют соглашение о выдаче и договор о правовой помощи, которые предусматривают возможность экстрадиции и не допускают ее по политическим или военным мотивам. По словам Хаминского, дело Никифорова связано с участием в создании финансовой пирамиды Finiko, а не с его работой в правительстве.
Ранее Никифоров стал фигурантом дела о пирамиде Finiko. Следственный департамент МВД заочно предъявил ему обвинение.