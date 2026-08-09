ОАЭ экстрадируют ирландского наркобарона на родину ОАЭ приняли решение об экстрадиции ирландского наркобарона на родину

Москва9 авг Вести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение об экстрадиции ирландского наркобарона Дениэла Кинахана на родину. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Окончательное решение (об экстрадиции Кинахана - прим. ред.) было вынесено в соответствии с постановлением кассационного суда Дубая и основано на соглашении об экстрадиции между ОАЭ и Республикой Ирландия говорится в публикации

Кинахан считается одним из самых разыскиваемых лиц по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью. Управляемый им синдикат - одна из мощнейших криминальных сетей Европы, действующая в Ирландии, Британии, Испании и других странах.

Состояние клана Кинаханов оценивается в сотни миллионов евро, нажитых за счет наркотрафика, контрабанды оружия и отмывания денег. Несмотря на активные операции спецслужб, полностью ликвидировать структуру не удалось.