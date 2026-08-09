Москва9 авгВести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение об экстрадиции ирландского наркобарона Дениэла Кинахана на родину. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Окончательное решение (об экстрадиции Кинахана - прим. ред.) было вынесено в соответствии с постановлением кассационного суда Дубая и основано на соглашении об экстрадиции между ОАЭ и Республикой Ирландияговорится в публикации
Кинахан считается одним из самых разыскиваемых лиц по делам, связанным с транснациональной организованной преступностью. Управляемый им синдикат - одна из мощнейших криминальных сетей Европы, действующая в Ирландии, Британии, Испании и других странах.
Состояние клана Кинаханов оценивается в сотни миллионов евро, нажитых за счет наркотрафика, контрабанды оружия и отмывания денег. Несмотря на активные операции спецслужб, полностью ликвидировать структуру не удалось.