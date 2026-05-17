Москва17 мая Вести.Ряд чиновников в Белом доме выступили за более активное участие ОАЭ в конфликте с Ираном и предложили Эмиратам захватить один из ключевых иранских островов Ламан.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой бывшего высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По его словам, "некоторые лица из окружения Дональда Трампа считают, что ОАЭ следует захватить остров Лаван".

В публикации говорится, что эти призывы звучат на фоне возросшей решимости ОАЭ противостоять Ирану и укрепления связей Эмиратов с Израилем.

С начала военной кампании против Исламской Республики против Ирана ОАЭ приняли на себя основной удар ответных мер Тегерана.

Задействование Ираном более чем 2,8 тыс. ракет и БПЛА против Эмиратов стало переломным моментом, который заставил страну пересмотреть свою обороноспособность и задуматься о более активном взаимодействии с союзниками.

На острове Лаван функционирует один из четырех важнейших экспортных терминалов сырой нефти в Иране. Он имеет решающее значение для транспортировки и продажи "черного золота" на мировые рынки. Там находится мощный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), снабжающий топливом сам остров и инфраструктуру внутри Ирана.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что военные ОАЭ могли нанести ряд ударов по территории Ирана, в том числе по Лавану, в разгар переговоров о прекращении огня.