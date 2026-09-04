Экс-глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом дела о пирамиде Finiko Экс-министра связи Никифорова заочно обвинили в создании ОПС и мошенничестве

Москва4 сен Вести.Следственный департамент Министерства внутренних дел заочно предъявил обвинение бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову. Экс-чиновник обвиняется в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По данным следствия, Никифоров был одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko, действовавшей в 2019–2021 годах. Участники преступной схемы привлекали деньги граждан под видом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту, обещая высокую доходность. Однако, как установили следователи, фактически инвестиционная деятельность не велась, а средствами организаторы пирамиды распоряжались по своему усмотрению. В ближайшее время бывшего министра объявят в розыск.

Николай Никифоров занимал пост министра связи и массовых коммуникаций России с 2012 по 2018 год.