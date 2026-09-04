Дизайнер Азат Тухватуллин арестован по обвинению в мошенничестве Обвиняемого в мошенничестве дизайнера Азата Тухватуллина заключили под стражу

Москва4 сен Вести.Дизайнер Азат Тухватуллин, обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, заключен под стражу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, ему предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) пишет издание

Отмечается, что следствие считает Тухватуллина одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. В 2019-2021 году участники преступной схемы предлагали передавать им деньги для инвестирования в криптовалюту и ценные бумаги, но на деле никаких инвестиций не было. Более 7,7 тысячи человек пострадали, им был причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.