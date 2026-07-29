Основатель майнинговой компании BitRiver арестован по обвинению в мошенничестве РБК: основателя компании BitRiver Рунца арестовали по обвинению в мошенничестве

Москва29 июл Вести.Суд взял под стражу основателя крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с расследованием.

Основателю крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве при поставках оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Размер предполагаемого ущерба составляет почти 1 млрд руб говорится в сообщении СМИ

Ранее Рунец фигурировал в уголовном деле об уходе от уплаты налогов и был помещен под домашний арест. 22 июля Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения и отправил его в СИЗО на два месяца.