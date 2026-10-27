Москва27 окт Вести.Следователи объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела миллиардера Ибрагима Сулейманова и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств и покушений в составе преступного сообщества. Вину бизнесмен не признал, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сулейманова задержали в октябре прошлого года в загородном доме на Рублевке. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийств (1999 и 2004 годов) и покушения на убийство (2025 год), а также в создании ОПС и участии в нем. Одной из жертв стал руководитель ФСФО Георгий Таль, убитый в 2004-м.

Помимо миллиардера, под стражей находятся еще четверо фигурантов, включая предполагаемых пособников — гражданина Украины Дениса Зейкана (Василия Губаля) и Ахмеда Батырсаханова, а также двух исполнителей убийства.

В рамках дела проведено более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.