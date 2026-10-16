Обвиняемый в убийстве криптобизнесмена Новака и его жены в ОАЭ скончался в СИЗО

Обвиняемый в убийстве бизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО из-за болезни Обвиняемый в убийстве криптобизнесмена Новака и его жены в ОАЭ скончался в СИЗО

Москва16 окт Вести.Один из трех фигурантов уголовного дела об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны скончался в следственном изоляторе. Об этом рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков

По делу были арестованы три фигуранта: Юрий Шарыпов и Владимир Далекин, а также бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт.

Один из троих арестованных фигурантов Далекин скончался в следственном изоляторе после продолжительной болезни заявил агентству Яшков

Пара жила в Дубае. Бизнесмен представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова. Об исчезновении супругов стало известно в октябре 2025 года, позднее их тела нашли закопанными в пустыне.

Ранее сообщалось, что преступники обманным путем выманили их из Дубая на виллу в город Хатта, где пара должна была встретиться с некими инвесторами. Там у них выманили средства с криптокошелька и убили.