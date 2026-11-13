Убийцы криптобизнесмена Новака хотели его отравить, яд испытывали на свинье Для убийства криптобизнесмена Новака преступники хотели использовать яд

Москва13 ноя Вести.Убийство криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ преступники готовили несколько месяцев, они хотели инсценировать смерть бизнесмена от передозировки, сообщают "Известия".

Летом 2025 года фигуранты дела Шахт и Шарыпов получили через тайник неизвестное вещество и ввели его свинье. Они хотели инсценировать смерть бизнесмена от передозировки, но животное выжило, и от этого варианта отказались говорится в публикации

Фигурантами дела являются три человека: Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. По данным "Известий", за участие в совершении преступления Шахту пообещали 1 миллион долларов, он привлек Шарыпова за 10 миллионов рублей, а тот – Далекина, за сумму не менее 10 миллионов. Они несколько раз летали в ОАЭ, следили за бизнесменов и искали место для нападения.

По версии следствия, Новака заманили на виллу, расположенную в пустынном месте, под предлогом встречи с инвестором. Чтобы скрыть следы преступления, они планировали устроить шумную вечеринку, а затем вызвать клининг для уборки.

Романа Новака и его жену убили в ноябре прошлого года. Преступники рассчитывали получить доступ к криптокошелькам бизнесмена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц. Все трое подозреваемых оказались россиянами, они арестованы. Шарыпов признал вину. 12 ноября прокуратура Санкт-Петербурга утвердила в отношении него обвинительное заключение.