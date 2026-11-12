Москва12 нояВести.Обвиняемые в убийстве бизнесмена Романа Новака и его жены Анны похитили личное имущество своих жертв на сумму более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Заказное убийство было совершено в октябре 2025 года. Один из фигурантов признал вину и предстанет перед судом в Санкт-Петербурге, где до своей гибели проживала семейная пара.
Обвиняемый с соучастниками похитили личное имущество, находящееся при супругах в момент совершения убийства. Общая стоимость похищенного превышает 20 млн рублейсказано в публикации
По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение напали на супругов, обездвижили мужчину электрошокером, и, получив под пытками доступ к криптокошелькам, жестоко избили обоих, а затем убили и закопали тела в пустыне.
Чтобы замести следы, соучастники расправы устроили на вилле, где было совершено преступление, вечеринку стоимостью 10 млн рублей. Гости получали приглашения по интернету и думали, что стали участниками рекламной акции одного из производителей виски.