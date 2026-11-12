После убийства супругов Новаков преступники украли их имущество на сумму 20 млн

Убийцы супругов Новаков похитили их личное имущество на сумму более 20 млн После убийства супругов Новаков преступники украли их имущество на сумму 20 млн

Москва12 ноя Вести.Обвиняемые в убийстве бизнесмена Романа Новака и его жены Анны похитили личное имущество своих жертв на сумму более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Заказное убийство было совершено в октябре 2025 года. Один из фигурантов признал вину и предстанет перед судом в Санкт-Петербурге, где до своей гибели проживала семейная пара.

Обвиняемый с соучастниками похитили личное имущество, находящееся при супругах в момент совершения убийства. Общая стоимость похищенного превышает 20 млн рублей сказано в публикации

По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение напали на супругов, обездвижили мужчину электрошокером, и, получив под пытками доступ к криптокошелькам, жестоко избили обоих, а затем убили и закопали тела в пустыне.

Чтобы замести следы, соучастники расправы устроили на вилле, где было совершено преступление, вечеринку стоимостью 10 млн рублей. Гости получали приглашения по интернету и думали, что стали участниками рекламной акции одного из производителей виски.