В Петербурге будут судить одного из обвиняемых в убийстве семейной пары в ОАЭ

Один из убийц семейной пары в ОАЭ признал вину, его будут судить в Петербурге В Петербурге будут судить одного из обвиняемых в убийстве семейной пары в ОАЭ

Москва12 ноя Вести.Один из фигурантов дела об убийстве семейной пары из Санкт-Петербурга, которое было совершено в октябре 2025 года в городе Хатта ОАЭ, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

Следственные и процессуальные действия проводились во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.

Фигурант признал вину. Расследование в отношении еще одного исполнителя преступления находится на завершающей стадии, третий исполнитель скончался от продолжительной болезни, уголовное преследование в отношении него прекращено сказано в сообщении

Уголовное дело в отношении организаторов убийства выделено в отдельное производство.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что похитителей и убийц криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны задержали в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

В последнее время супруги проживала в Дубае, мужчину подозревали в хищении 500 миллионов долларов.

По версии следствия, пару похитили с целью вымогательства, а потом убили и спрятали тела в пустыне.

Фигурантами по делу проходят Юрий Шарыпов, Владимир Далекин, а также экс-милиционер Константин Шахт.

Чтобы скрыть следы преступления обвиняемые устроили на месте преступления вечеринку стоимостью 10 млн рублей. Приглашенные не подозревали об истинной цели мероприятия и думали, что стали участниками рекламной акции одного из производителей виски.