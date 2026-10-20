Россиянин, обвиняемого в убийстве стюардессы в ОАЭ, предстанет перед судом Обвиняемого в убийстве стюардессы в ОАЭ ждет суд в Петербурге

Москва20 окт Вести.В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве стюардессы, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По версии следствия, в декабре 2025 года в одном из отелей в Дубае было найдено тело 25-летней стюардессы из Санкт-Петербурга со множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержали бывшего возлюбленного девушки. Пор данным СК, мужчина убил ее на почве ревности, после чего вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователем допрошено более 25 свидетелей, проведены необходимые судебные экспертизы, обыски, а также следственный эксперимент. Расследование осуществлялось во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов говорится в сообщении

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.