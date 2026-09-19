Москва19 сенВести.Обвиняемый в убийстве жительницы Одинцовского городского округа Московской области на допросе дал следователю признательные показания, сообщает Следком в мессенджере MAX.
Он также рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.
Родственники женщины подали заявление о ее безвестном исчезновении в июле.
В ходе следственных действий установлено, что последним, с кем контактировала потерпевшая, был ее сожитель, который не раз возвращался в квартиру после ее исчезновения и устранял следы совершенного им преступленияотмечается в публикации
Фрагменты тела женщины были обнаружены в лесополосе, куда их привез обвиняемый. Сам он после убийства уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Обвиняемого задержали на территории Турции. Накануне в международном аэропорту Стамбула он был передан российским полицейским, пишет ТАСС.
Заочно мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Убитая была моделью и участницей конкурса "Миссис Россия – Вселенная".