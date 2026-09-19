Сожитель участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" признался в ее убийстве Обвиняемый признался в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная"

Москва19 сен Вести.Обвиняемый в убийстве жительницы Одинцовского городского округа Московской области на допросе дал следователю признательные показания, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Он также рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Родственники женщины подали заявление о ее безвестном исчезновении в июле.

В ходе следственных действий установлено, что последним, с кем контактировала потерпевшая, был ее сожитель, который не раз возвращался в квартиру после ее исчезновения и устранял следы совершенного им преступления отмечается в публикации

Фрагменты тела женщины были обнаружены в лесополосе, куда их привез обвиняемый. Сам он после убийства уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Обвиняемого задержали на территории Турции. Накануне в международном аэропорту Стамбула он был передан российским полицейским, пишет ТАСС.

Заочно мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Убитая была моделью и участницей конкурса "Миссис Россия – Вселенная".