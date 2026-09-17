На видео попало, как обвиняемый в убийстве модели в Одинцово вывозил ее останки

СК показал, как обвиняемый в убийстве модели в Одинцово вывозил из дома останки На видео попало, как обвиняемый в убийстве модели в Одинцово вывозил ее останки

Москва17 сен Вести.Следственный комитет опубликовал видео в мессенджере MAX, на котором обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в Одинцово сожитель вывозит из квартиры останки модели.

На видеозаписи видно, как мужчина вывозит из квартиры тележку с сумкой, в которой предположительно, находились останки убитой.

Следствием продолжает расследование уголовного дела об убийстве.

Установлена причастность к совершенному преступлению 44-летнего сожителя потерпевшей, который покинул территорию РФ и был объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Фигурант задержан на территории иностранного государства говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что модель пропала 17 июля. О ее исчезновении заявили родственники. Следствие установило, что последним с кем она контактировала, был ее сожитель. Он не раз возвращался в квартиру после пропажи женщины и устранял следы преступления. Спустя время останки модели нашли в лесу.