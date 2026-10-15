Петербуржца осудили за убийство женщины и надругательство над ее телом

Суд вынес приговор петербуржцу за убийство женщины и глумление над ее телом Петербуржца осудили за убийство женщины и надругательство над ее телом

Москва15 окт Вести.Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Артема Шварца, признанного виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Как установил суд, Шварц познакомился с женщиной, которая через некоторое время переехала к нему жить. В первых числах марта пара поссорилась, и мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, накинул женщине на шею провода для зарядки мобильных и других устройств и задушил ее.

Через несколько дней Шварц, опять же будучи нетрезвым, вступил с телом погибшей в половую связь и совершил иные действия сексуального характера.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев 15 дней в ИК строгого режима отмечается в публикации

Подсудимый вину признал полностью.