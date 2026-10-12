Житель Самары получил 18 лет за убийство знакомой с особой жестокостью Осужден житель Самары, убивший знакомую 54 ударами молотка и топорика

Москва12 окт Вести.Суд вынес приговор по делу об убийстве с особой жестокостью в Самаре, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Преступление было совершено в феврале 2025 года в квартире будущего фигуранта расследования.

Впоследствии было установлено, что 55-летний распивал алкоголь с 35-летней знакомой. Гостья оскорбила хозяина, вспыхнула ссора и мужчина ударил жертву рукой по голове.

Потерпевшая попыталась уйти, однако подсудимый продолжил избиение. От полученных ударов женщина упала и уже не смогла оказать сопротивление говорится в публикации ведомства в MAX

По данным следствия, убийца нанес женщине не менее 54 ударов молотком и топориком, потерпевшая погибла на месте.

Самарский областной суд приговорил мужчину к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.