В Невинномысске подростка признали виновным в убийстве подруги своей матери

В Невинномысске подростка приговорили к 8 годам за жестокое убийство знакомой В Невинномысске подростка признали виновным в убийстве подруги своей матери

Москва25 ноя Вести.В Ставропольском крае 16-летнего подростка признали виновным в убийстве подруги своей матери. Юношу приговорили к 8 годам воспитательной колонии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В публикации ведомства в MAX уточняется, что убийство было совершено с особой жестокостью.

Установлено, что 16 марта 2026 года в одной из комнат местного общежития фигурант распивал спиртное со своей матерью и ее 51-летней подругой. В какой-то момент между школьником и погибшей произошел конфликт из-за взаимных оскорблений.

После того, как мать фигуранта покинула помещение, несовершеннолетний нанес ножом ее подруге множественные удары по различным частям тела, причинив особые страдания сказано в сообщении

Потерпевшая скончалась на месте от полученных ранений.

Фигурант признал вину. Его матери грозит уголовное преследование за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.