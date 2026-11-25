Москва25 нояВести.В Ставропольском крае 16-летнего подростка признали виновным в убийстве подруги своей матери. Юношу приговорили к 8 годам воспитательной колонии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В публикации ведомства в MAX уточняется, что убийство было совершено с особой жестокостью.
Установлено, что 16 марта 2026 года в одной из комнат местного общежития фигурант распивал спиртное со своей матерью и ее 51-летней подругой. В какой-то момент между школьником и погибшей произошел конфликт из-за взаимных оскорблений.
После того, как мать фигуранта покинула помещение, несовершеннолетний нанес ножом ее подруге множественные удары по различным частям тела, причинив особые страданиясказано в сообщении
Потерпевшая скончалась на месте от полученных ранений.
Фигурант признал вину. Его матери грозит уголовное преследование за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.