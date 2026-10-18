Девушка поссорилась с 16-летней подругой в клубе Абакана и убила ее ножом

Ссора между подругами в ночном клубе Абакана обернулась убийством подростка Девушка поссорилась с 16-летней подругой в клубе Абакана и убила ее ножом

Москва18 окт Вести.Жительнице Усть-Абаканского района Хакасии предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным Следкома, ночью 16 октября 21-летняя девушка поссорилась с 16-летней приятельницей в ночном клубе в Абакане.

В ходе ссоры фигурантка нанесла девушке один удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия говорится в заявлении ведомства в MAX

После задержания фигурантка расследования признала вину, следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.