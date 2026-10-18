Москва18 октВести.Жительнице Усть-Абаканского района Хакасии предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным Следкома, ночью 16 октября 21-летняя девушка поссорилась с 16-летней приятельницей в ночном клубе в Абакане.
В ходе ссоры фигурантка нанесла девушке один удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествияговорится в заявлении ведомства в MAX
После задержания фигурантка расследования признала вину, следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.