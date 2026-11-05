Следствие: убивший подростка житель Приморья во время преступления был нетрезв

Следствие: житель Приморья в момент убийства подростка был нетрезв Следствие: убивший подростка житель Приморья во время преступления был нетрезв

Москва5 ноя Вести.Следствие подтвердило, что обвиняемый в убийстве 16-летнего подростка в городе Большой Камень Приморского края в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в канале прокуратуры региона в MAX.

По версии следствия, вечером 3 ноября 2026 года в кинотеатре "Октябрь" в Большом Камне обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс 16-летнему подростку удар кухонным ножом в область груди. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте происшествия говорится в сообщении

В надзорном ведомстве уточнили, что с учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.