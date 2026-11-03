Москва3 нояВести.Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летнего жителя города Большой Камень. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
3 ноября 2026 года в помещении холла одного из развлекательных учреждений в городе Большой Камень местный житель в ходе конфликта напал на 16-летнего подростка и нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на местеговорится в сообщении
По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний местный житель. Осмотрено место происшествия, будут проведены необходимые экспертизы и иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудники МВД России по Приморскому краю осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.