По факту убийства подростка в Приморье возбуждено уголовное дело В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка

Москва3 ноя Вести.Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летнего жителя города Большой Камень. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

3 ноября 2026 года в помещении холла одного из развлекательных учреждений в городе Большой Камень местный житель в ходе конфликта напал на 16-летнего подростка и нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на месте говорится в сообщении

По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний местный житель. Осмотрено место происшествия, будут проведены необходимые экспертизы и иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники МВД России по Приморскому краю осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.