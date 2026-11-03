Мужчина, зарезавший в Приморье школьника в кинотеатре, мог работать учителем Друзья убитого в Приморье подростка пытались его спасти

Москва3 ноя Вести.В городе Большой Камень в Приморском крае 42-летний мужчина с ножом набросился на 16-летнего подростка в кинотеатре "Октябрь". От удара в грудь 11-классник скончался на месте. Подробности передает "КП".

Пока неизвестно, что конкретно произошло в развлекательном центре. По одной из версий, старшеклассники сидели в кафе. Пьяный 42-летний Александр И. вел себя агрессивно. Школьники, не дожидаясь конфликтной ситуации, стали расходиться. Погибший Андрей решил поговорить с Александром, успокоить его. Но неадекватный мужчина напал на школьника, нанеся смертельный удар ножом.

Есть информация, что Александр мог быть сыном одной из работниц кинотеатра и пришел к матери за деньгами. Якобы у нее он мог взять оружие и после убийства вернулся к матери, дожидаясь приезда полиции.

По другой версии, сами подростки начали задирать пьяного Александра, после чего все, кроме Андрея, успели убежать. Есть мнение, что нападение было совершено без всякой причины.

Андрею в этом году должно было исполниться 17 лет. Кроме него в семье было шестеро детей, он младший из трех братьев. Семья в сентябре этого года была награждена почетным знаком "Родительская доблесть" II степени.

Андрей всегда был прекрасным человеком, я добрее в жизни никого не встречала. Таких сейчас по пальцам пересчитать… Он, наоборот, избегал конфликтов поделилась одна из подруг убитого

По рассказам очевидцев, после нападения друзья попытались помочь школьнику, но ничего не вышло. Говорят, что Андрей еще сделал несколько шагов после нападения и потом упал.

Его больше с нами нет, я пытался до последнего. Он умер, я не смог... рассказал один из приятелей Андрея

Подозреваемый Александр, по одной из версий, был учителем истории в местном лицее и в учебном центре по гражданской обороне. Но в Большом Камне лицеев нет. Возможно, Александр работал педагогом в прошлом.

СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело, подозреваемый задержан. Проводятся необходимые судебные экспертизы.