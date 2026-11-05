Обвиняемый в убийстве 16-летнего подростка в Приморье заключен под стражу

В Приморье заключен под стражу обвиняемый в убийстве 16-летнего подростка Обвиняемый в убийстве 16-летнего подростка в Приморье заключен под стражу

Москва5 ноя Вести.В Приморском крае суд принял решение об аресте 42-летнего жителя города Большой Камень, который обвиняется в совершении убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления — нож. Кроме того, с камер наружного видеонаблюдения изъяты и осмотрены видеозаписи, на которых зафиксировано убийство несовершеннолетнего. Назначены медицинская, наркологическая, психиатрическая и биологические судебные экспертизы говорится в канале ведомства в MAX

Согласно данным следствия, преступление было совершено вечером 3 ноября, когда компания подростков отдыхала недалеко от одного из развлекательных учреждений и к ним подошел незнакомый мужчина.

Между мужчиной и одним из подростков произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина стал угрожать ножом. Подросток, пытаясь скрыться от агрессивного прохожего, забежал в помещение развлекательного учреждения. Однако нападавший догнал его и нанес не менее одного удара ножом в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался отмечается в сообщении СК

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в городе Большой Камень 42-летний мужчина с ножом набросился на 16-летнего подростка в кинотеатре "Октябрь".