Москва4 нояВести.Подросток, который скончался после ножевого ранения в городе Большой Камень, пытался найти защиту в кинотеатре. Об этом ТАСС сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.
Отмечается, что конфликт между 42-летним нетрезвым мужчиной и школьником произошел вне стен кинотеатра.
Это происходило возле него... Мальчик пытался спрятаться от нападавшего, укрыться там. Он искал защитысказал собеседник агентства
Преступление произошло 3 ноября в Большом Камне. По предварительным данным, мужчина напал на 16-летнего подростка с ножом. Юноша получил смертельное ранение. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. 5 ноября подозреваемому изберут меру пресечения.