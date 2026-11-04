ТАСС: убитый в Приморье подросток искал защиты в кинотеатре

Убитый в Приморье подросток мог искать защиты в кинотеатре ТАСС: убитый в Приморье подросток искал защиты в кинотеатре

Москва4 ноя Вести.Подросток, который скончался после ножевого ранения в городе Большой Камень, пытался найти защиту в кинотеатре. Об этом ТАСС сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

Отмечается, что конфликт между 42-летним нетрезвым мужчиной и школьником произошел вне стен кинотеатра.

Это происходило возле него... Мальчик пытался спрятаться от нападавшего, укрыться там. Он искал защиты сказал собеседник агентства

Преступление произошло 3 ноября в Большом Камне. По предварительным данным, мужчина напал на 16-летнего подростка с ножом. Юноша получил смертельное ранение. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. 5 ноября подозреваемому изберут меру пресечения.