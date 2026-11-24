В Нижегородской области подросток получил пять лет за убийство сверстника

Подросток получил 5,6 лет за убийство сверстника в Нижегородской области В Нижегородской области подросток получил пять лет за убийство сверстника

Москва24 ноя Вести.В Нижегородской области 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве, приговорили к пяти с половиной годам за убийство ровесника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в MAX.

Трагедия произошла в апреле текущего года. В кулебакскую полицию поступило сообщение о драке, в ходе которой один из участников конфликта получил ножевое ранение.

Прибывшие на место полицейские задержали юношу, который пытался скрыться в сторону городского парка.

Полицейские установили, что между 16-летним потерпевшим и задержанным подростком внезапно возникла ссора, в результате которой младший из них нанес своему знакомому ножевое ранение в область грудной клетки сказано в публикации

Потерпевший получил ранение не совместимое с жизнью. По факту произошедшего расследовалось дело об убийстве.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.