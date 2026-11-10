Москва10 нояВести.Задержан 17-летний житель Оренбурга, обвиняемый в убийстве сверстника, сообщили в СУ СК России по Оренбургской области.
Конфликт, который закончился гибелью одного из участников ссоры, произошел в минувшую пятницу, 8 ноября, около кафе на Промышленной улице.
Несовершеннолетний фигурант в ходе конфликта с потерпевшим нанес ему удар ножом. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался в медицинском учрежденииговорится в публикации ведомства в MAX
Расследование обстоятельств ЧП продолжается, следствие ходатайствует об аресте молодого человека.