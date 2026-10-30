В Туве во время застолья один юноша зарезал другого В Туве застолье закончилось гибелью 17-летнего подростка

Москва30 окт Вести.В Туве установлен подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка. Им оказался 19-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД Республики в MAX.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября 2026 года. В полицию города Шагонара поступило сообщение о драке на улице Чодураа.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти сказано в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Установлено, что два молодых человека поссорились во время распития спиртных напитков, конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом.

От полученных ранений 17-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.