Юноша из Новосибирска признан виновным в убийстве мужчины Подросток, зарезавший мужчину в Новосибирске, признан виновным

Москва2 ноя Вести.В Новосибирске юноша, зарезавший местного жителя, признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, ночью 23 августа 2025 года на одной из улиц в Железнодорожном районе между 17-летним юношей и мужчиной произошла словесная ссора.

Из-за малозначительного повода подросток нанес потерпевшему не менее 6 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, юноша признан виновным — ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.