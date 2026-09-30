Москвич получил 8 лет за убийство незнакомца на детской площадке

Житель Москвы зарезал туристическим ножом мужчину и получил 8 лет колонии Москвич получил 8 лет за убийство незнакомца на детской площадке

Москва30 сен Вести.Суд вынес приговор по делу об убийстве на юго-востоке Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, ночью 15 июня текущего года будущий фигурант расследования поссорился с незнакомцем на детской площадке во дворе дома на Ташкентской улице.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес туристическим ножом удар в грудь и не менее трех ударов в область шеи ранее незнакомому ему мужчине говорится в публикации ведомства в MAX

Пострадавший скончался на месте. Его 66-летнего убийцу признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.