На 16 лет осужден мужчина, убивший приятеля у "Сокола" и покушавшийся на второго

Осужден мужчина, убивший приятеля у метро "Сокол" и покушавшийся на второго На 16 лет осужден мужчина, убивший приятеля у "Сокола" и покушавшийся на второго

Москва6 ноя Вести.На 16 лет колонии осужден мужчина, убивший приятеля около станции метро "Сокол" и покушавшийся на жизнь второго знакомого. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Вечером 4 марта около станции метро "Сокол" между мужчиной и двумя его знакомыми произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры нападавший не менее 2 раз ударил в область жизненно важных органов одного оппонента и не менее 9 раз — второго.

Полученных ранений потерпевший 2003 г.р. скончался на месте … , второй пострадавший 1996 г.р. был госпитализирован и ему своевременно оказана медицинская помощь говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и приговорили его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшего на сумму 3 млн рублей.