В Москве мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за инцидент в метро

Мужчине, распылившему газ в московском метро, дали полтора года колонии В Москве мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за инцидент в метро

Москва10 авг Вести.Мужчина, распыливший перцовый газ в лицо другому человеку в московском метро, приговорен к заключению в колонии сроком на полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2025 года обвиняемый попытался пройти за женщиной через турникет на станции метро "Первомайская". После того как муж женщины сделал замечание, завязалась перепалка и фигурант дела распылил перцовый газ в лицо оппонента. После этого он уехал. Потерпевший получил ожог глаза, и ему потребовалась помощь врачей.

Суд отказался расценить действия подсудимого как превышение пределов необходимой самообороны и признал его виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ) говорится в сообщении

Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима, однако апелляционная инстанция снизила срок до полутора лет, признав в качестве смягчающего обстоятельства просьбу потерпевшего, просившего суд не лишать фигуранта свободы.