Полтора года колонии получил москвич за оправдание взрыва на станции "Лубянка"

Москвич отправлен в колонию на 1,5 года за оправдание взрыва на "Лубянке" Полтора года колонии получил москвич за оправдание взрыва на станции "Лубянка"

Москва5 авг Вести.Год и шесть месяцев колонии общего режима получил по приговору Второго Западного окружного военного суда житель столицы Мухаммед Алекскеров, положительно оценивший действия Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро "Лубянка" в 2010 году, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд назначил обвиняемому Алекскерову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года уточнили в пресс-службе

В январе 2023 года мужчина оставил в одном из каналов в Telegram два комментария, содержащих положительную оценку действий Шариповой.

В результате взрывов на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года погибли 40 человек, еще 143 пассажира получили травмы и ранения. Взрыв на станции метро "Лубянка" совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения.