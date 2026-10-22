Москва22 октВести.В Нижнем Новгороде вынесен приговор за убийство двух местных жителей. Как передает ГУ МВД России по Нижегородской области, 51-летней мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы.
По материалам следствия, 21 сентября 2025 года осужденный с двумя знакомыми 37 и 49 лет распивал спиртные напитки в квартире одного из них.
После возникшего конфликта мужчина съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся и двумя выстрелами смертельно ранил хозяина жилища и его гостя, после чего скрылсяговорится в мессенджере
Потерпевшие скончались от полученных телесных повреждений.
Ранее судимый обвиняемый был задержан по горячим следам. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.