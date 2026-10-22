Житель Нижегородской области осужден на 17 лет за двойное убийство

Нижегородца приговорили к 17 годам за двойное убийство Житель Нижегородской области осужден на 17 лет за двойное убийство

Москва22 окт Вести.В Нижнем Новгороде вынесен приговор за убийство двух местных жителей. Как передает ГУ МВД России по Нижегородской области, 51-летней мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы.

По материалам следствия, 21 сентября 2025 года осужденный с двумя знакомыми 37 и 49 лет распивал спиртные напитки в квартире одного из них.

После возникшего конфликта мужчина съездил в свой гараж, взял обрез ружья, вернулся и двумя выстрелами смертельно ранил хозяина жилища и его гостя, после чего скрылся говорится в мессенджере

Потерпевшие скончались от полученных телесных повреждений.

Ранее судимый обвиняемый был задержан по горячим следам. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.