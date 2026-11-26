Москва26 нояВести.Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве двух человек, совершенном в 2003 году, сообщает прокуратура Москвы в MAX.
Установлено, что 23 года назад фигурант согласился за денежное вознаграждение убить двоих знакомых и вечером 27 мая 2003 года, вооружившись пистолетом, прибыл в кафе на улице Велозаводская.
Там он выстрелил двум мужчинам в головы и скрылся с места преступления. Потерпевшие скончались в больнице.
44-летний Эльмир Агаев признан виновным по "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное по найму)говорится в публикации
Тогда задержать стрелявшего по горячим следам не удалось. Впоследствии местонахождение фигуранта установили, и он был задержан.
Агаева приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Москвы.