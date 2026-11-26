Через 23 года в Москве осудили киллера за двойное убийство в кафе

Киллера осудили за двойное убийство, совершенное 23 года назад в московском кафе Через 23 года в Москве осудили киллера за двойное убийство в кафе

Москва26 ноя Вести.Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве двух человек, совершенном в 2003 году, сообщает прокуратура Москвы в MAX.

Установлено, что 23 года назад фигурант согласился за денежное вознаграждение убить двоих знакомых и вечером 27 мая 2003 года, вооружившись пистолетом, прибыл в кафе на улице Велозаводская.

Там он выстрелил двум мужчинам в головы и скрылся с места преступления. Потерпевшие скончались в больнице.

44-летний Эльмир Агаев признан виновным по "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное по найму) говорится в публикации

Тогда задержать стрелявшего по горячим следам не удалось. Впоследствии местонахождение фигуранта установили, и он был задержан.

Агаева приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Москвы.