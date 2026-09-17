В Орле мужчину осудили за два убийства 30-летней давности Суд Орла приговорил мужчину к 13 годам за два убийства 30-летней давности

Москва17 сен Вести.Советский районный суд Орла приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину 1972 года рождения, совершившего два убийства в 1996 и 1998 годах. Об этом пресс-служба судов Орловской области сообщает в MAX.

С учетом обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

По данным суда, обвиняемый в 1996 году вступил в сговор с двумя иными лицами с целью убить В. Мотивом стала месть за смерть знакомого.

Сообщники придумали план и в марте того же года втроем подъехали на машине к дому потерпевшего. Когда В. вышел из подъезда, один из соучастников выстрелил в него из автомата не менее 20 раз, а другой выстрелил в голову жертве из пистолета. Мужчина скончался на месте, а подсудимый и его сообщники уехали.

В 1998 году уже другой человек задумал убить К. на почве личных неприязненных отношений. Он вступил в сговор с подсудимым и еще одним человеком, чтобы осуществить план. Подсудимый выступил в роли водителя – он привез исполнителя к зданию бассейна стадиона имени Ленина в Орле, и тот выстрелил в жертву из автомата Калашникова не менее 30 раз. После этого подсудимый увез сообщника с места преступления.

Во время расследования, находясь в следственном изоляторе Москвы, подсудимый при ознакомлении с материалами дела внес изменения ручкой в тексты своих показаний. В итоге его показания приобрели противоположный смысл.

Суд не нашел оснований для применения к подсудимому положений об истечении сроков давности и признал его виновным в инкриминируемых преступлениях.