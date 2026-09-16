Житель Тольятти получил 11 лет за попытку заказать убийство трех человек

Житель Тольятти заказал убийство экс-супруги, ее брата и охранника Житель Тольятти получил 11 лет за попытку заказать убийство трех человек

Москва16 сен Вести.Суд в Тольятти вынес приговор по делу об организации заказного убийства трех человек, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Установлено, что будущий фигурант расследования окончательно поссорился со спутницей жизни в ходе длительного бракоразводного процесса. Мужчина решил расправиться с экс-супругой, ее братом и их знакомым, который, по данным СК, осуществлял личную охрану женщины.

Для исполнения заказного убийства трех человек мужчина нанял исполнителя за 7 млн рублей говорится в заявлении ведомства в MAX

Киллер получил от заказчика аванс в сумме 500 тысяч рублей и оружие, потребовав фотографии в качестве отчета о проделанной работе.

Несостоявшийся убийца предупредил о заказе потенциальных жертв и явился к силовикам, сдал им оружие, боеприпасы и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

Была проведена инсценировка убийства, после чего заказчика задержали. Он не признал вину, заявив, что пистолет и фотоотчет исполненного заказного убийства ему подбросили.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев.