Житель Крыма осужден за пособничество в убийстве трех человек в 1990-х годах

Крымчанин получил 10 лет за пособничество в убийстве 30-летней давности Житель Крыма осужден за пособничество в убийстве трех человек в 1990-х годах

Москва15 сен Вести.Суд в Крыму приговорил 56-летнего жителя Сакского района республики к 10 годам колонии за пособничество в убийстве трех человек, совершенном в 1990-х годах, сообщает республиканский главк СК России в мессенджере MAX.

Приговором суда фигурант признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

Мужчина был признан виновным в пособничестве в совершении убийства трех лиц организованной группой из корыстных побуждений.

Как установили сотрудники Управления по расследованию особо важных дел и суд, участники организованной группы решили убить предпринимателя и двух его соратников из-за передела сфер влияния. Преступление было тщательно спланировано.

23 мая 1994 года подельники расстреляли потерпевших в промзоне города Саки из автоматов Калашникова. С места преступления они скрылись на мотоцикле. Через некоторое время они подожгли транспортное средство и орудия преступления.

Четыре исполнителя ранее уже понесли наказание: двое из них были приговорены к пожизненному лишению свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии. А одному из участников группы удалось избежать наказания – длительное время он скрывался. Его местонахождение было установлено только сейчас.

По информации следствия, мужчина приобрел огнестрельное оружие, которое передал исполнителям, подготовил две лопаты и топор, канистру с бензином, чтобы уничтожить следы преступления.