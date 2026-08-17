К 19 годам колонии приговорен киллер казанской банды Алексей Олесик Киллера казанской банды Алексея Олесика приговорили к 19 годам колонии

Москва17 авг Вести.Киллер одиозной казанской банды "29 комплекс" приговорен к 19 годам колонии, сообщает ИС "Вести".

Алексей Олесик признан виновным в заказных убийствах трех человек, в том числе депутата из Елабуги Айдара Исрафилова.

Фигурант дела скрывался больше двадцати лет, смог сделать себе новый паспорт и даже устроиться на работу, но все-таки оказался на скамье подсудимых.

Олесика обвиняли в участии в преступном сообществе, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, в подделке документов и в трех убийствах.