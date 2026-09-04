Москва4 сенВести.В городе Артемовском Свердловской области мужчина предстанет перед судом за совершенное 13 лет назад убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по региону.
По данным следствия, в апреле 2013 года обвиняемый приехал в Артемовский из Асбеста, чтобы навестить отца. В квартире дома на улице Гагарина мужчины выпили и поссорились.
На почве ссоры фигурант причинил своему отцу несколько ударов приисканным на месте происшествия ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на местепишет СК
Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.