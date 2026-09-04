В Свердловской области сына будут судить за убийство отца 13 лет назад

В Свердловской области перед судом предстанет сын, убивший отца 13 лет назад В Свердловской области сына будут судить за убийство отца 13 лет назад

Москва4 сен Вести.В городе Артемовском Свердловской области мужчина предстанет перед судом за совершенное 13 лет назад убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по региону.

По данным следствия, в апреле 2013 года обвиняемый приехал в Артемовский из Асбеста, чтобы навестить отца. В квартире дома на улице Гагарина мужчины выпили и поссорились.

На почве ссоры фигурант причинил своему отцу несколько ударов приисканным на месте происшествия ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте пишет СК

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.